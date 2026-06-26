Дожди с грозами и экстремальная жара до +41°C обрушатся почти на весь Казахстан в субботу
Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз опасных явлений погоды по Казахстану на предстоящую субботу, 27 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, днем зной обрушится сразу на несколько регионов страны:
- сильная жара +35+38°C – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской областях, в областях Жетысу, Абай, на юге Карагандинской области;
- сильная жара +40+41°C – в Туркестанской области;
- очень сильная жара +40+41°C – на севере, в центре Алматинской области, на севере области Жетысу, на юге области Улытау.
"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом практически на всей территории Казахстана, на западе, северо-страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке Казахстана ночью и утром ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также из прогноза следует, что в ряде регионов ожидается пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Улытау, Абай, на западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в южной половине Актюбинской, на севере, востоке Атырауской, на западе, юге Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге Туркестанской, в центре Кызылординской области, на юге области Жетысу;
- чрезвычайная пожарная опасность – в области Жетысу, на юге Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке Павлодарской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на юге, в центре Атырауской, на востоке, юге области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай.
Ранее синоптики сообщили, что по Казахстану ударят град, ливни, ослабление жары и +40°C. С прогнозом погоды на выходные можете ознакомиться по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript