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До +39°С и грозы: синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:25 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 27, 28 и 29 июня 2026 года по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 27 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
  • 28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.
  • 29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +27+29°С.

Алматы

  • 27 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.
  • 28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 29 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

Шымкент

  • 27 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С.
  • 28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.
  • 29 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +33+35°С.

О погоде на ближайшие три дня по Казахстану можно посмотреть здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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