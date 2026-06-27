Дожди с грозами и экстремальная жара: прогноз погоды на 28 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, на большей части РК пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. В западных, северных, южных и юго-восточных регионах – ливень.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на севере, востоке РК ночью и утром ожидается туман.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай +35...+38°C, в Туркестанской области +40...+42°C.

Днем очень сильная жара +40°C ожидается на севере области Жетысу.

В Мангистауской, Карагандинской, Алматинской областях, в областях Улытау, Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на западе, юге Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской, в центре Кызылординской областей, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на северо-западе, севере Павлодарской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на северо-западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на юге, в центре Атырауской, на юге, востоке области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением о НМУ к жителям семи городов.

