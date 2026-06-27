#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Дожди с грозами и экстремальная жара: прогноз погоды на 28 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 16:00 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу, на большей части РК пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. В западных, северных, южных и юго-восточных регионах – ливень.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на севере, востоке РК ночью и утром ожидается туман.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай +35...+38°C, в Туркестанской области +40...+42°C.

Днем очень сильная жара +40°C ожидается на севере области Жетысу.

В Мангистауской, Карагандинской, Алматинской областях, в областях Улытау, Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере Атырауской, на западе, юге Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской, в центре Кызылординской областей, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на северо-западе, севере Павлодарской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на северо-западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на юге, в центре Атырауской, на юге, востоке области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" обратился с предупреждением о НМУ к жителям семи городов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
дождь
16:28, 01 июня 2024
Дождь и гроза: прогноз погоды по Казахстану на 2 июня
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
16:30, 20 июня 2026
Жара до +42, ливень и град: опубликован прогноз погоды на 21 июня
зонтики
15:07, 27 сентября 2025
Ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде на 28 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
15:59, Сегодня
"Я должен драться за пояс": Арман Царукян требует боя за титул против Джастина Гейджи
Рико Верхувен
15:23, Сегодня
Верхувен отреагировал не решение Усика оставить все пояса
Елена Рыбакина
14:42, Сегодня
"Чемпионка готова": The Tennis Letter об "улыбчивой" тренировке Елены Рыбакиной
Турнир в Баку
13:59, Сегодня
Второй турнир UFC в Баку: время начало турнира в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: