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Общество

Домогался в метро: алматинца отправили за решетку

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:48 Фото: Zakon.kz
В метро Алматы пассажир приставал к девушке и поплатился за это, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 26 июня 2026 года рассказали, что жалоба на поведение мужчины появилась в соцсетях.

"После появления сообщения девушки о том, что во время поездки в метро неизвестный мужчина совершил в отношении нее противоправные действия, сотрудники Управления полиции на метрополитене незамедлительно начали проверку. В результате проведенных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции. Собранные материалы были направлены в суд", – рассказали в ДП.

Нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному аресту на пять суток.

Ранее в полиции рассказали о задержании в метро студента с патронами, предположительно, боевыми.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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