Домогался в метро: алматинца отправили за решетку

В метро Алматы пассажир приставал к девушке и поплатился за это, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 26 июня 2026 года рассказали, что жалоба на поведение мужчины появилась в соцсетях.

"После появления сообщения девушки о том, что во время поездки в метро неизвестный мужчина совершил в отношении нее противоправные действия, сотрудники Управления полиции на метрополитене незамедлительно начали проверку. В результате проведенных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции. Собранные материалы были направлены в суд", – рассказали в ДП.

Нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному аресту на пять суток.

Ранее в полиции рассказали о задержании в метро студента с патронами, предположительно, боевыми.