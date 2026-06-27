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Происшествия

Маршрутный автобус загорелся в Астане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В районе Есиль в Астане вспыхнул маршрутный автобус. Пожар произошел в моторном отсеке. Пассажиры успели самостоятельно покинуть салон до прибытия спасателей, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Есиль на проспекте Аль-Фараби. По информации МЧС, огонь вспыхнул в моторном отсеке общественного транспорта.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. К этому моменту все пассажиры уже самостоятельно покинули автобус", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Пожарные быстро локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на весь салон.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте произошел крупный пожар на территории частных складов в жилом массиве Исфиджаб Енбекшинского района.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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