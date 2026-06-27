Маршрутный автобус загорелся в Астане

В районе Есиль в Астане вспыхнул маршрутный автобус. Пожар произошел в моторном отсеке. Пассажиры успели самостоятельно покинуть салон до прибытия спасателей, пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Есиль на проспекте Аль-Фараби. По информации МЧС, огонь вспыхнул в моторном отсеке общественного транспорта.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и сотрудники Центра медицины катастроф. К этому моменту все пассажиры уже самостоятельно покинули автобус", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Пожарные быстро локализовали и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на весь салон.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте произошел крупный пожар на территории частных складов в жилом массиве Исфиджаб Енбекшинского района.

