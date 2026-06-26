#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
События

Студента с боеприпасами задержали в метро Алматы

патрон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:21 Фото: pixabay
Три патрона, предположительно боевых, обнаружили у несовершеннолетнего пассажира метро в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Райымбек батыр".

"Сотрудники Управления полиции на метрополитене в ходе проверки задержали студента одного из колледжей города. При личном досмотре у молодого человека обнаружены три патрона, предположительно к автомату Калашникова. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Управления полиции Жетысуского района. Боеприпасы изъяты и направлены на соответствующую экспертизу", – сообщили в ДП 26 июня 2026 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление происхождения боеприпасов, а также всех обстоятельств произошедшего.

В Астане молодой человек нашел на улице патрон и положил его в рюкзак. Спустя год его осудили на год условно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро
12:02, 22 ноября 2023
В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро
Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро
20:11, 24 декабря 2025
Задымление произошло в метро Алматы: пассажиров экстренно эвакуировали
досмотр пассажира в аэропорту
16:36, 21 ноября 2025
Патрон обошелся студенту из Алматы почти в 800 тыс. тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
15:23, Сегодня
Рыбакина узнала своих соперниц на пути к титулу "Уимблдона" и лидерству в рейтинге WTA
Казахстанские гимнастики добились исторического результата на чемпионате Азии
15:18, Сегодня
Казахстанские гимнастики добились исторического результата на чемпионате Азии
КФФ опубликует детальный отчет о приватизации футбольных клубов по итогам 2026 года
15:05, Сегодня
КФФ опубликует детальный отчет о приватизации футбольных клубов по итогам 2026 года
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
14:45, Сегодня
Рио Фердинанд призвал главного тренера Португалии к ротации Роналду на чемпионате мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: