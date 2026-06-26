Студента с боеприпасами задержали в метро Алматы

Три патрона, предположительно боевых, обнаружили у несовершеннолетнего пассажира метро в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Райымбек батыр".

"Сотрудники Управления полиции на метрополитене в ходе проверки задержали студента одного из колледжей города. При личном досмотре у молодого человека обнаружены три патрона, предположительно к автомату Калашникова. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Управления полиции Жетысуского района. Боеприпасы изъяты и направлены на соответствующую экспертизу", – сообщили в ДП 26 июня 2026 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление происхождения боеприпасов, а также всех обстоятельств произошедшего.

В Астане молодой человек нашел на улице патрон и положил его в рюкзак. Спустя год его осудили на год условно.