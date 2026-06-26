В Туркестанской области представителям СМИ вручили ключи от квартир от имени президента
В соответствии с поручением президента в стране реализуется инициатива, направленная на улучшение соцусловий не только сотрудников республиканских СМИ, но и региональных журналистов. Так работники сферы массовой информации Туркестанской области стали обладателями собственного жилья.
В ходе торжественной церемонии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров от имени президента вручил журналистам ключи от новых квартир и поздравил их с профессиональным праздником.
Одним из получателей жилья стал телеоператор телеканала "24KZ" по Туркестанской области Ерболат Абишов. За многолетний добросовестный труд в сфере информации ему вручили ключ от новой квартиры в Туркестане, полностью оснащенной необходимой мебелью.
Трудовую деятельность Ерболат Абишов начал в 2000 году на районном телеканале Казыгуртского района. Позже работал на областных и республиканских телеканалах.
С 2012 года является телеоператором Агентства "Хабар" по Туркестанской области, профессионально освещая важнейшие события общественной жизни региона и страны. Его многолетний опыт и преданность профессии пользуются заслуженным уважением среди коллег.
Вторая квартира была вручена ответственному секретарю общественно-политической районной газеты "Созақ үні" Созакского района Нурсултану Шертаеву. Выпускник факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби, Нурсултан Шертаев уже 13 лет успешно работает в районном издании, регулярно освещая социально-экономическое развитие региона, общественную жизнь и государственные инициативы. В рамках президентской инициативы он получил собственное жилье в родном Созакском районе.
Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, аким области Нуралхан Кушеров отметил, что глава государства неизменно высоко ценит труд работников средств массовой информации.
Стоит отметить, что по инициативе главы государства в последние годы в Казахстане на системной основе реализуются меры социальной поддержки работников средств массовой информации. В этом году впервые принято решение предоставить жилье и региональным журналистам, что стало ярким свидетельством уважения к их труду и заботы государства о представителях информационной сферы.
Ранее представителям СМИ Алматинской области тоже вручили ключи от новых квартир.