В СпецЦОНе торговали успешной сдачей экзаменов на права

По указанию прокуратуры области Абай СПК ДКНБ пресечена противоправная деятельность должностных лиц СпецЦОНа, подозреваемых в оказании содействия гражданам при сдаче экзаменов и получении водительских удостоверений за незаконное денежное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий установлена схема незаконного получения денежных средств от граждан за успешное прохождение теоретических и практических экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом передает пресс-служба прокуратуры области Абай.

"В ходе расследования установлено, что отдельные сотрудники СпецЦОНа через доверенных лиц осуществляли поиск граждан, заинтересованных в получении водительских удостоверений за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что в противоправную схему были вовлечены посредники. Они проводили инструктаж кандидатов и обеспечивали их специальными техническими средствами для получения подсказок при сдаче теоретических экзаменов.

"Указанные технические средства изъяты и признаны вещественными доказательствами", – рассказали в прокуратуре области.

Фото: Telegram/Генпрокуратура РК

В рамках проводимого досудебного расследования сотрудниками СПК ДКНБ по области Абай задержаны должностные лица СпецЦОНа.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, а также иных причастных лиц. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит". Пресс-служба прокуратуры области Абай.

24 июня Департаменте полиции области Абай сделали важное предупреждение для водителей.