Сенат ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о помещениях для посольств

Депутаты Сената 29 июня 2026 года ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков для нужд посольств обеих стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении, соглашение подписано 22 августа 2025 года в Бишкеке.

"Основной целью закона является создание благоприятных условий для функционирования дипломатических представительств Казахстана и Кыргызстана на основе принципов взаимности и равноправия. Документ регулирует предоставление в безвозмездное пользование на 49 лет с правом пролонгации зданий и земельных участков в Астане и Бишкеке. В частности, посольству Казахстана в Бишкеке выделен земельный участок площадью 0,75 га для резиденции посла Казахстана – коттедж общей площадью 531,66 м2 с прилегающей территорией 0,17 га. В свою очередь посольству Кыргызстана в Астане предоставляется участок площадью 0,74 га для резиденции посла Кыргызстана – коттедж площадью 1267,8 м2 с прилегающей территорией площадью 0,125 га", – говорится в документе.

Закон предусматривает правовое оформление выделенных зданий и земельных участков, тем самым формируя надежную правовую основу для долгосрочного функционирования дипломатических представительств.

Указанное недвижимое имущество освобождается от всех видов налогов и сборов, взимаемых в двух государствах. В свою очередь стороны самостоятельно оплачивают все понесенные ими расходы, связанные со строительством, ремонтом и содержанием зданий, а также оплатой коммунальных услуг, согласно тарифам, действующим в государстве пребывания.

Ранее соглашение было ратифицировано в Мажилисе.