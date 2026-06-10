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Политика

Соглашение о резиденциях для послов между Казахстаном и Кыргызстаном ратифицировал Мажилис

Флаги Кыргызстана и Казахстана, флаги Кыргызской Республики и Республики Казахстан, флаги КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 14:10 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 10 июня 2026 года ратифицировали Соглашение о резиденциях для послов между Казахстаном и Кыргызстаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Документ касается взаимного предоставления в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Астане и Бишкеке для нужд посольств обеих стран, а также резиденций послов.

"Нормами соглашения определяется порядок и условия передачи земельных участков и недвижимых имуществ", – говорится в заключении к документу.

Кыргызская сторона передает в безвозмездное пользование сроком на 49 лет Казахстану с правом последующей пролонгации на аналогичные сроки земельный участок в Бишкеке для нужд посольства Казахстана общей площадью 0,7544 га, а также коттедж и земельный участок площадью 0,17 га для нужд резиденции чрезвычайного и полномочного посла РК.

Казахстанская сторона передает на аналогичных условиях Кыргызстану земельный участок в Астане для нужд посольства КР общей площадью 0,7412 га, а также коттедж и земельный участок площадью 0,125 га для нужд резиденции чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана.

Недвижимое имущество освобождается от всех видов налогов и сборов, взимаемых в двух государствах.

В свою очередь стороны самостоятельно оплачивают все понесенные ими расходы, связанные со строительством, ремонтом и содержанием зданий, а также оплатой коммунальных услуг, согласно тарифам, действующим в государстве пребывания.

В 2026 году Сенат ратифицировал законы по собственности на курортные объекты и аренде земель в Иссык-Кульской области.

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Азамат Сыздыкбаев
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