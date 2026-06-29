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Общество

Что будет с ценами на томаты в Казахстане

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, помидоры, томаты, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 13:14 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Сенате 29 июня 2026 года ответил, ожидаются ли после завершения действия ограничений на импорт томатов дефицит продукции или рост цен на внутреннем рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, не прогнозирует ли Министерство сельского хозяйства резкого роста цен на томаты или их дефицита на внутреннем рынке.

"Не предполагаем, потому что у нас до запрета остался один день – он действует до 30 июня. Сделано это было по просьбе производителей овощей закрытого грунта, которые испытывали затоваривание своей продукции на складах. Соответственно, это не позволяло им выходить на новый оборот по овощам, так как наблюдался демпинг со стороны импортных производителей, себестоимость продукции которых значительно ниже благодаря действующим мерам господдержки и природно-климатическим условиям", – ответил Азат Султанов.

В то же время Азат Султанов отметил, что все запреты, которые применялись и будем применять, принимаются в коллаборации с бизнесом.

"Например, по яйцам, как вы знаете, мы уже не первый год практикуем введение ограничений на ввоз на территорию Казахстана. Как раз ваши коллеги недавно публиковали информацию, что яйца относятся к тем социально значимым продовольственным товарам, которые не показали роста цен. То есть они стабильно сохраняются на одном уровне, о котором мы договорились с производителями. То же самое по мясу. Допустим, по говядине ограничения проводились. Мы договаривались об обеспечении внутреннего рынка. Также меры будут и в отношении томатов. По яблокам мы также договаривались с производителями, и цена на полке оставалась стабильной", – сказал спикер.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил, повлияет ли ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) на стоимость мяса и обеспеченность кормозаготовки топливом.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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