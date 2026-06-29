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Общество

Хватит ли аграриям ГСМ и подорожает ли мясо – ответ Минсельхоза

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 13:07 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Сенате 29 июня 2026 года ответил, повлияет ли ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) на стоимость мяса и обеспеченность кормозаготовки топливом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее в Минсельхозе отмечали, что значительную часть себестоимости продукции животноводства составляют корма, производство которых требует ГСМ. В этой связи они поинтересовались, достаточно ли топлива для кормозаготовки и можно ли рассчитывать на сохранение доступных цен на мясо.

"Министерство энергетики всегда просит поправлять: это не субсидия, а поддержка со стороны государства, но не в виде субсидий. Субсидирования топлива нет, оно уже поступает удешевленным. Если мы говорим о производстве кормов как о стандартных весенне-полевых уборочных работах, то они обеспечиваются ГСМ. Если мы говорим о кормах, которые заготавливаются на естественных пастбищах и сенокосах, то опять же это удешевленное ГСМ может быть использовано для кошения травы", – сказал Азат Султанов.

Он отметил, что таким образом частично стоимость снижается за счет государства.

"Поэтому резкого скачка цен, допустим, в текущей ситуации мы не прогнозируем, по крайней мере. Но действительно, вы правильно отмечаете, что кормопроизводство составляет значительную долю затрат. Плюс еще отмечу, что и в производстве продуктов переработки есть затраты на ГСМ. Допустим, стоимость хлеба всего на 1% зависит от стоимости зерна. Есть и другие составляющие, в том числе логистика, где как раз используется ГСМ", – продолжил спикер.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, как в Казахстане обеспечивают аграриев топливом на фоне ажиотажа на рынке ГСМ в соседней России.

Также стало известно, что Казахстан продлит ограничения на вывоз говядины.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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