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Общество

Будет ли дефицит – рост цен на сахар прокомментировали в Минсельхозе

Сахар, цены на сахар, сахарный завод , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:34 Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал повышение цен на сахар в некоторых регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, речь идет о резком скачке цен в Павлодаре.

"Рост цен на сахар-песок в отдельных регионах связан с сезонным периодом, когда начинается заготовка различных компотов, варенья и так далее. В целом опасений по дальнейшему росту мы не видим, потому что ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Это касается отечественного сырья. Сейчас у нас действуют три завода, которые перерабатывают сахарную свеклу. В этом году также будет введен в эксплуатацию завод по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе. Соответственно, весь объем сахарной свеклы мы переработаем. Кроме того, есть второй вид сырья – сахар-сырец, который завозится из стран Латинской Америки и здесь перерабатывается. Но надо признать, что около половины сахара, а в хорошие годы – до 30 процентов, мы импортируем из России", – сказал Султанов.

По его словам, в настоящее время запасы сахара на складах акиматов есть. И в случае волатильности цен на рынках эти запасы будут отпускаться. Таким образом, будет сдерживаться рост цен.

"Насчет дефицита опасаться не стоит. Объем, необходимый для обеспечения страны, в настоящее время на складах имеется на трехмесячный период", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане в разы сократилось производство сахара.

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Азамат Сыздыкбаев
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