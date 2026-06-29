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Общество

В крупном городе в центральной части Казахстана введут ограничения 29 и 30 июня: названа причина

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 13:37 Фото: Министерство обороны РК
Сегодня Антитеррористический центр (АТЦ) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана со ссылкой на Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил объявление о проведении антитеррористических учений в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что с 29 по 30 июня 2026 года в крупном городе в центральной части РК – Жезказгане – планируется проведение антитеррористических учений.

"В рамках учения на территории Жезказгана предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

С 5 по 30 июня на территории Казахстана под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие "Найза-Антитеррор-2026". В связи с этим 9 июня КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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