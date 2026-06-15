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Общество

"Результаты будут аннулированы": опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ в Казахстане

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 17:47 Фото: Национальный центр тестирования
Сегодня, 15 июня 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с 10 мая, с момента старта основного ЕНТ, тестирование прошли около 236 тыс. раз.

"72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28% – на русском и 408 раз – на английском. По итогам пятой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК

По данным ведомства, за пять недель проведения ЕНТ выявлено 474 нарушения правил:

  • 298 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;
  • еще 176 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

Особое внимание, как отметили в Миннауки, уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 668 абитуриентов с ООП.

Также в ведомстве напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

Вместе с тем в Миннауки добавили, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы", – предупредили абитуриентов.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 17:47
Стали известны промежуточные итоги основного ЕНТ-2026

В Казахстане основное ЕНТ-2026 началось 10 мая и продлится до 10 июля.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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