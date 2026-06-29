Какие частные школы в Казахстане лишатся госфинансирования

Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 29 июня 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос лишения государственного финансирования некоторых частных школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что государственное финансирование будет недоступно только для некоторых частных школ.

"Финансирование добросовестных частных школ будет продолжено. На сегодня вопрос стоит о тех школах, целевое назначение зданий которых не соответствует образовательной деятельности. Эта норма вступает в силу с 1 января 2027 года. После этого в таких школах государственный образовательный заказ размещаться не будет", – сказал Шарабасов.

По его словам, это связано с необходимостью создания качественной и безопасной образовательной среды для детей.

"Мы специально предусмотрели дополнительное время, чтобы частные школы привели свои документы в соответствие с законодательством. Если на начало года таких школ было 163, то сегодня их уже 130", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что частные школы допустили финансовые нарушения на 13 млн тенге.