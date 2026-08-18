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Общество

Сколько ученических мест не хватает в школах Казахстана, рассказали в Минпросвещения

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:48 Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года рассказал, когда в Казахстане решится проблема нехватки ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, как уточнил вице-министр, по стране не хватает 245 тыс. ученических мест.

"Я хотел бы отметить, что в 2020 году этот дефицит составлял 1 млн мест. За пять лет мы построили 1 120 школ и снизили дефицит с 1 млн до 245 тыс. мест. То есть за последние пять лет было построено более 30% от количества школ, построенных за все годы независимости страны. В том числе в рамках национального проекта "Келешек мектептері" были построены 217 школ по новому стандарту. Поэтому сегодня вопрос такого острого дефицита уже снят", – сказал Жайык Шарабасов.

Параллельно, по его словам, государственный образовательный заказ размещается в частных школах.

"В этом году 749 школ получили около 118 млрд тенге. Сейчас государственный образовательный заказ мы направляем именно на решение проблемы дефицита ученических мест, снижение трехсменности и аварийности школ. Таким образом, и за счет государственных, и за счет частных школ мы постепенно сокращаем дефицит ученических мест. За последние три-четыре года количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. На сегодняшний день осталось 48 трехсменных школ, более половины из них находятся в Алматинской области. Но это связано с агломерацией вокруг крупного мегаполиса", – резюмировал Жайык Шарабасов.

Ранее первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова рассказала, почему школы отказываются принимать детей в первый класс.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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