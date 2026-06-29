30 июня Казахстан накроют грозы с градом и шквалистым ветром

О погоде на вторник, 30 июня 2026 года, по Казахстану подробно рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, на территорию Казахстана продолжит оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Пройдут дожди с грозами, градом и шквалом. На западе, севере, в горных районах юга страны и вовсе ожидаются сильные дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по республике прогнозируют усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей. На северо-западе, севере страны ночью и утром возможен туман.

"Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай до +35+38°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, высокая пожарная опасность сохранится сразу в нескольких регионах страны.

В зоне риска окажутся Карагандинская, Алматинская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области, а также западная часть области Улытау и восток Восточно-Казахстанской области.

При этом чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в области Жетысу, а также на отдельных территориях Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областей, в области Абай и Улытау.

Немного ранее синоптики РГП "Казгидромет" обратились с хорошей новостью к казахстанцам, которые в последние дни спасаются от сильной жары под кондиционерами. Согласно прогнозу на 30 июня – 2 июля 2026 года, в стране ожидается небольшое похолодание.