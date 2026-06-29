Обновлен прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 30 июня, 1-2 июля

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 30 июня, 1 и 2 июля 2026 года. Из него следует, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами и жара, которая достигнет отметки +35°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 30 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С. 1 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +25+27°С. 2 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Алматы 30 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С. 1 июля: пасмурно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +29+31°С.

пасмурно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +29+31°С. 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +27+29°С. Прогноз погоды по Шымкенту 30 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. 1 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С. Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 29 июня Ранее синоптики пообещали казахстанцам понижение температуры воздуха до +18°C после изнурительной жары. Подробнее о прогнозе по РК на 30 июня, 1 и 2 июля 2026 года можете узнать здесь.

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