Мультфильмы как урок экологии: в Павлодаре молодежи предложили новый формат экопросвещения

В Павлодаре в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" состоялось познавательное мероприятие "Эко-movie", объединившее студентов, волонтеров и активистов вокруг актуальных экологических вопросов.

Необычную встречу организовал Павлодарский областной штаб молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" на базе Торайгыров Университета. Участникам предложили взглянуть на известные анимационные фильмы через призму экологических проблем и вызовов современности.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

По словам менеджера областного штаба "Жасыл Ел" Айгерим Тусупбековой, главная цель мероприятия – показать молодежи, что экологическое просвещение может быть интересным, доступным и понятным каждому.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Программа состояла из трех интерактивных этапов. В ходе первого участники угадывали мультфильмы по кадрам и определяли, какие экологические темы отражены в их сюжетах. Так, обсуждение мультфильма "Ледниковый период" стало поводом поговорить о глобальном потеплении и изменении климата.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

На втором этапе команды разгадывали экологические термины, зашифрованные с помощью изображений, а завершилось мероприятие интеллектуальной игрой "Найди 10 отличий" на экологическую тематику.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Участники отметили, что подобный формат помогает по-новому взглянуть на вопросы охраны окружающей среды. Использование знакомых сюжетов и творческих заданий делает экологическую повестку более близкой и понятной для молодежи, способствуя формированию ответственного отношения к природе и окружающему миру.