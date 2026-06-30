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Общество

Повлияет ли ремонт АНПЗ на запасы топлива в Казахстане

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в кулуарах правительства рассказал, повлияет ли плановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на обеспеченность Казахстана бензином и дизельным топливом, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, ремонт проводится планово.

"То есть заранее накапливается запас. Сегодня этих запасов достаточно. По бензину у нас запасов более чем на 30 дней. Такая же ситуация аналогичная по дизелю. То есть по всем основным видам нефтепродуктов в стране запасов достаточно. Заранее готовится план выхода на ремонт. Это связано, вы знаете, с требованиями промышленной безопасности. И в рамках проводимых ремонтных работ даже сам Атырауский завод имеет накопленные запасы, которые в регион он доставляет", – озвучил спикер.

Также представители СМИ уточнили, какую долю в обеспечении Казахстана топливом занимает Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

"У нас же, вы знаете, три завода. Ориентировочно это треть. Оно не связано сегодня ни с какими перебоями. Никаких перебоев нет. Повторяю, три завода работают. Примерно по объему переработки они ориентировочно сопоставимы. Поэтому это где-то треть", – продолжил Асхат Хасенов.

Журналисты также поинтересовались, существует ли риск оттока топлива с внутреннего рынка Казахстана в соседние страны. Он ответил, что в компетенцию ведомства входит обеспечение стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов и производства нефтепродуктов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов комментировал информацию о возможных поставках бензина в Россию.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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