В Алматы начались общественные экологические слушания по новому Генеральному плану до 2040 года

В Алматы стартовали общественные экологические слушания по проекту нового Генерального плана развития города до 2040 года. Как подчеркнули в акимате, слушания предусматривают только вопросы охраны окружающей среды.

В ходе обсуждений представлена Стратегическая экологическая оценка (СЭО), которая стала неотъемлемой частью подготовки главного градостроительного документа мегаполиса.

Как отметили в Управлении архитектуры и градостроительства, стратегическая экологическая оценка позволяет еще на этапе планирования выявить возможные экологические последствия реализации Генерального плана и предусмотреть меры по предотвращению или минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В основу СЭО легли комплексные исследования городской среды, включая анализ качества атмосферного воздуха, уровня шума, природно-климатических особенностей Алматы, сейсмических рисков, рельефа местности и данных дистанционного зондирования Земли.

Фото: акимат города Алматы

Одной из ключевых проблем, обозначенных в ходе общественных слушаний, остается загрязнение воздуха. По данным Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта, около 60% вредных выбросов в Алматы приходится на автотранспорт. В городе зарегистрировано порядка 733 тысяч автомобилей, многие из которых не соответствуют современным экологическим требованиям.

Именно поэтому при разработке Генерального плана был выбран сценарий развития с наивысшей экологической оценкой. Он предусматривает последовательное улучшение качества воздуха: к 2030 году среднегодовая концентрация микрочастиц PM2,5 должна снизиться с нынешних около 30 до 25 микрограммов на кубический метр, а к 2040 году — до 15 микрограммов.

Одним из важнейших направлений Генерального плана станет декарбонизация энергетики. Продолжается модернизация городских ТЭЦ, а крупнейшим экологическим проектом станет полный перевод ТЭЦ-2 с угля на природный газ. После завершения работ, которое ожидается к концу 2026 года, объем вредных выбросов сократится почти в пять раз.

Фото: акимат города Алматы

Серьезные изменения предусмотрены и в транспортной системе. Генеральный план делает ставку на развитие экологичного общественного транспорта, расширение сети метро, строительство линий LRT и SkyTrain, а также постепенный переход автобусного парка на электробусы и автобусы на газе. К 2040 году доля общественного транспорта должна вырасти до 68%, а выбросы от транспорта — сократиться на 30%.

Отдельное внимание уделено развитию велосипедной инфраструктуры. Уже к 2030 году общая протяженность современных велодорожек достигнет 128 километров, что позволит создать безопасную и удобную альтернативу поездкам на автомобиле.

Генеральный план также предусматривает масштабную экологическую модернизацию промышленных территорий. До 2040 года из жилых районов планируется перенести 13 наиболее загрязняющих предприятий, провести рекультивацию не менее 500 гектаров бывших промышленных площадок и ликвидировать все выявленные экологически опасные зоны. При этом промышленность сохранит свою роль в экономике города за счет создания современных экологичных производств в новых индустриальных зонах.

Фото: акимат города Алматы

Еще одним приоритетом станет восстановление экологического каркаса Алматы. Планируется объединить парки, скверы, реки, арыки и предгорья в единую систему зеленых территорий, ежегодно увеличивая площадь озеленения. Ключевой показатель — достижение обеспеченности зелеными насаждениями на уровне 16 квадратных метров на одного жителя.

"Главная цель нового Генерального плана — сделать чистый воздух и благоприятную окружающую среду не преимуществом отдельных районов, а единым стандартом качества жизни для всех жителей Алматы", — подчеркнули разработчики проекта.

В общественных экологических слушаниях принимают участие жители города, представители экспертного сообщества, экологи, общественные организации и представители бизнеса. Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены при дальнейшей доработке Генерального плана Алматы до 2040 года.