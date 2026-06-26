В Алматы пройдут экологические слушания по Генплану Алматы
Впервые главный градостроительный документ мегаполиса прошел комплексный экологический анализ, который позволит оценить его влияние на окружающую среду и качество жизни горожан.
В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы особо отметили, что на слушаниях будут рассматриваться исключительно экологические вопросы. Стратегическая экологическая оценка является важным инструментом, позволяющим учитывать экологические факторы еще на этапе планирования развития города и принятия управленческих решений.
Согласно результатам стратегической экологической оценки, дальнейшее развитие Алматы возможно при условии последовательной реализации природоохранных мероприятий, заложенных в новом Генеральном плане. Ключевым подходом стал экологически ориентированный сценарий развития.
Он предусматривает формирование полицентричной структуры города, при которой рабочие места, социальная инфраструктура, общественные пространства и транспортная сеть будут распределены по нескольким центрам активности, что позволит снизить нагрузку на исторический центр и сократить транспортные потоки.
При этом предусмотрены дополнительные меры по защите природных территорий. Новый Генеральный план закрепляет полный запрет на капитальное строительство в предгорьях южнее проспекта Аль-Фараби. Также сохраняется режим строгой охраны территории Иле-Алатауского национального парка, где запрещается жилищное и коммерческое строительство.
Еще одним важным направлением станет усиление экологического мониторинга. Планируется расширить городскую сеть наблюдения за качеством воздуха до более чем 50 стационарных постов.
По мнению разработчиков документа, переход к постоянному экологическому мониторингу и открытости данных станет важным элементом новой экологической политики Алматы и позволит повысить прозрачность принимаемых решений в сфере городского развития.
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