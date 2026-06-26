В Алматы пройдут экологические слушания по Генплану Алматы

В Алматы 30 июня состоятся общественные слушания по стратегической экологической оценке (СЭО) нового Генерального плана развития города, сообщает Zakon.kz.

Впервые главный градостроительный документ мегаполиса прошел комплексный экологический анализ, который позволит оценить его влияние на окружающую среду и качество жизни горожан.

В Управлении архитектуры и градостроительства Алматы особо отметили, что на слушаниях будут рассматриваться исключительно экологические вопросы. Стратегическая экологическая оценка является важным инструментом, позволяющим учитывать экологические факторы еще на этапе планирования развития города и принятия управленческих решений.

Фото: акимат города Алматы

Согласно результатам стратегической экологической оценки, дальнейшее развитие Алматы возможно при условии последовательной реализации природоохранных мероприятий, заложенных в новом Генеральном плане. Ключевым подходом стал экологически ориентированный сценарий развития.

Он предусматривает формирование полицентричной структуры города, при которой рабочие места, социальная инфраструктура, общественные пространства и транспортная сеть будут распределены по нескольким центрам активности, что позволит снизить нагрузку на исторический центр и сократить транспортные потоки.

При этом предусмотрены дополнительные меры по защите природных территорий. Новый Генеральный план закрепляет полный запрет на капитальное строительство в предгорьях южнее проспекта Аль-Фараби. Также сохраняется режим строгой охраны территории Иле-Алатауского национального парка, где запрещается жилищное и коммерческое строительство.

Фото: акимат города Алматы

Еще одним важным направлением станет усиление экологического мониторинга. Планируется расширить городскую сеть наблюдения за качеством воздуха до более чем 50 стационарных постов.

По мнению разработчиков документа, переход к постоянному экологическому мониторингу и открытости данных станет важным элементом новой экологической политики Алматы и позволит повысить прозрачность принимаемых решений в сфере городского развития.

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