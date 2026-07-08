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Талгат Алдыбергенов снят с поста главы КТЖ

Талгат Алдыбергенов, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:51 Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июля 2026 года, объявили в пресс-службе фонда "Самрук-Қазына".

"Решением единственного акционера прекращены полномочия председателя правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Сагиевича Алдыбергенова", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фонда.

Талгат Алдыбергенов родился 10 апреля 1970 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы.

Трудовую деятельность начал с должности товарного кассира на станции Казахстан Уральского отделения ЗКЖД. Затем был заместителем начальника станции Уральск, заместителем начальника отдела грузовой и коммерческой работы Уральского отделения, дорожным коммерческим ревизором ЗКЖД.

Вместе с тем занимал такие должности, как первый заместитель директора Актюбинского филиала ДГП "Желдорэкспедиция" (1998), директор Актюбинского филиала ДГП "Центр фирменного транспортного обслуживания" РГП "КТЖ", директор ДГП "КТЖ" – "Казтранссервис", директор Департамента транспортной логистики ЗАО "ТД "КазМунайГаз", президент АО "Кедентранссервис" (2008), председатель правления транспортных компаний, советник президента АО "Товарная Биржа "Каспий", заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" (06.2024-07.2025).

Должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов занимал с июля 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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