Токаев примет участие в совместном заседании палат

На церемонии награждения работников СМИ 25 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что примет участие в совместном заседании палат, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу VIII сессия Парламента.

"Я приму участие в совместном заседании палат: подведу итоги работы, проделанной в этот исторический период, и остановлюсь на основных целях и задачах нового этапа развития страны. Мы, народ Казахстана, как созидательная и прогрессивная нация, устремлены в будущее. Я твердо верю, что, укрепляя единство и солидарность, мы достигнем всех поставленных целей на этом масштабном пути". Касым-Жомарт Токаев

Также на церемонии президент поручил впервые выдать квартиры региональным журналистам и заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате".