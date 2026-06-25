Токаев примет участие в совместном заседании палат
Фото: akorda.kz
На церемонии награждения работников СМИ 25 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что примет участие в совместном заседании палат, сообщает Zakon.kz.
Глава государства уточнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу VIII сессия Парламента.
"Я приму участие в совместном заседании палат: подведу итоги работы, проделанной в этот исторический период, и остановлюсь на основных целях и задачах нового этапа развития страны. Мы, народ Казахстана, как созидательная и прогрессивная нация, устремлены в будущее. Я твердо верю, что, укрепляя единство и солидарность, мы достигнем всех поставленных целей на этом масштабном пути".Касым-Жомарт Токаев
Также на церемонии президент поручил впервые выдать квартиры региональным журналистам и заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате".
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