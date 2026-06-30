Президент анонсировал увеличение поступлений в бюджет за счет новых производств

Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента анонсировал увеличение поступлений в бюджет за счет новых производств, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, индустриальные проекты уже принесли в казну триллионы тенге. "В стране открываются современные заводы по производству автомобилей, бытовой техники, грузовых вагонов, строительных материалов и другой высококачественной продукции. Только с 2023 по 2025 год реализовано 540 индустриальных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге. В ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около трех триллионов тенге. Это означает увеличение поступлений в бюджет, внедрение передовых технологий и, самое главное, открытие новых рабочих мест. Благодаря уже запущенным проектам создано почти 50 тысяч постоянных рабочих мест. Ввод в строй планируемых объектов откроет возможность для трудоустройства еще свыше 20 тысяч человек", – сказал Токаев. Президент отметил, что государство направляет колоссальные средства на поддержку и защиту отечественных предпринимателей. "В целом около половины трудоспособных граждан Казахстана задействованы в малом и среднем бизнесе. За последние 5 лет число людей, работающих в этом секторе, достигло 4,5 миллиона человек. Рекордных показателей достигла и доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, уверенно перешагнув рубеж в 40 процентов. В 2025 году через холдинг "Байтерек" предпринимателям была оказана поддержка на сумму в восемь триллионов тенге", – добавил глава государства. Ранее президент напомнил, что ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов.

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