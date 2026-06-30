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Общество

Почти 600 современных школ построено за последние три года в Казахстане – Токаев

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:49 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента напомнил о важности развития научной сферы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, развитие научной сферы и системы высшего образования поможет и дальше укреплять технологический суверенитет страны.

"Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый закон "О науке и технологической политике" уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом, перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность", – сказал Токаев.

Он отметил, что база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования.

"За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате "Келешек мектептері". В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности", – добавил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил об уменьшении ценности финансовых средств.

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Азамат Сыздыкбаев
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