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Общество

Когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС, рассказал Токаев

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:29 Фото: pexels
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента озвучил главные задачи энергетического сектора страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет.

"Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел. Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации до 80 процентов. Наряду с традиционной энергетикой внимание правительства обращено и на "зеленую" энергетику, доля которой в энергобалансе достигла семи процентов. Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2029 году планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них – за счет возобновляемых источников", – сказал Токаев.

Он назвал естественным преимуществом Казахстана огромные запасы ископаемого топлива, включая уголь.

"Поэтому в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации. В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске следует построить три новые ТЭЦ с применением технологии, соответствующей высоким экологическим стандартам. Эти станции нужно построить в обязательном порядке, там много разговоров и мало дела. Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой. Поэтому выбор в пользу атомной генерации – абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего. В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции", – добавил президент.

Ранее Токаев заявил о важности диверсификации экономики.

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Азамат Сыздыкбаев
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