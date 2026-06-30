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Политика

Президент поблагодарил депутатов всех созывов Сената и Мажилиса

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента поблагодарил депутатов за проделанную работу, передает корреспондент Zakon.kz.

Особая благодарность от главы государства досталась последнему составу Парламента.

"Я хорошо понимаю, насколько значимы жаркие дискуссии в этих стенах, какова истинная цена каждого принимаемого закона для укрепления нашей Независимости. В этот исторический момент хочу выразить глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине. Особая благодарность – нынешнему составу Парламента, который по праву можно назвать одним из сильнейших в новейшей истории Казахстана. Вам пришлось работать в очень сложный период развития нашего государства. Именно вы шли в авангарде перемен, происходивших в жизни страны", – сказал Токаев.

По его словам, несмотря на все сложности, депутаты неустанно работали над осуществлением масштабных преобразований, принимая на себя ответственность в самые сложные моменты, были катализатором столь необходимых для нашей страны реформ.

"Только за последние три года было принято более трехсот важнейших законов, включая эпохальные конституционные законы и кодексы, которые станут надежным плацдармом для наших будущих достижений. Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни: от экономической модели до системы общественных ценностей. Безусловно, непосредственное участие в смене эпох – это большая честь и высочайшая ответственность. Можно с уверенностью утверждать, что каждый из вас достойно справился с выпавшими на его долю обязанностями. Вы неустанно трудились во имя построения справедливого и сильного Казахстана. Несомненно, ваш неустанный труд, ваши настойчивые усилия будут вписаны в летопись нашей страны. Но часы истории не стоят на месте. Стремительно меняющийся мир требует от нас по-настоящему решительных действий и новаторских подходов", – добавил глава государства.

Ранее Токаев заявил о важности развития цифровых технологий.

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Азамат Сыздыкбаев
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