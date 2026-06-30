На Казахстан обрушатся сильные дожди с градом и жара до +37°С – прогноз на 1 июля 2026 года

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара +36+37°С ожидается:

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, в отдельных районах – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке – с пыльной бурей, на северо-западе, севере республики ночью и утром ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на севере, юге Карагандинской, на западе, востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре области Абай, на юге, в центре Павлодарской, на юге Акмолинской, в центре Костанайской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской областей;

– в Алматинской области, на севере, юге Карагандинской, на западе, востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре области Абай, на юге, в центре Павлодарской, на юге Акмолинской, в центре Костанайской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в областях Жетысу, Абай, на юге, в центре Кызылординской, на юго-западе Костанайской, на востоке, в центре Акмолинской, на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Жамбылской, на западе, юге, востоке Алматинской, юге Атырауской, на юге области Улытау.

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