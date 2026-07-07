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Общество

Сильные дожди, град, шквал и +41°С: на Казахстан обрушатся сразу несколько опасных явлений погоды 8 июля

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
Опубликован прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 8 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем жара обрушится на ряд регионов:

  • сильная жара +35+37°С – в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на востоке, в центре Актюбинской, на западе, юге Акмолинской областей,
  • сильная жара +38+41°С – в Жамбылской, Мангистауской областях,
  • сильная жара +40+41°С – в Туркестанской, Кызылординской областях,
  • очень сильная жара +40°С – на юге Атырауской, Актюбинской областей, области Улытау.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны – сильные дожди, на западе, северо-западе, востоке, в центре, горных районах юго-востока возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, востоке – шквал. Ночью и утром на севере республики ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Туркестанской, на западе Атырауской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе, севере Жамбылской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – на севере, юге, востоке области Жетысу, на западе, севере, юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на севере Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на западе Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:17
41-градусная жара вернется в Казахстан

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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