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Общество

Сильная 38-градусная жара надвигается сразу на 12 регионов Казахстана – прогноз на 17 июня

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:17 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 17 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сильная жара +35+38°С ожидается днем сразу в 12 регионах республики:

  • в Атырауской области,
  • в Акмолинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в Алматинской области,
  • в Жамбылской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу,
  • на западе, юге Карагандинской области,
  • на юге Костанайской области,
  • в Актюбинской области,
  • в области Улытау.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидаются сильные дожди, на западе, северо-западе, севере, в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на западе, севере области Улытау, на юге Карагандинской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской, в центре Акмолинской области, области Жетысу, на севере Павлодарской, на севере, юге, востоке Алматинской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской областях, в области Абай, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, Павлодарской областей, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, юге Жамбылской, на западе, в центре Алматинской, на востоке, западе области Жетысу, на востоке, юге области Улытау.

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Динара Халдарова
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