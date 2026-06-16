Сильная 38-градусная жара надвигается сразу на 12 регионов Казахстана – прогноз на 17 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 17 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сильная жара +35+38°С ожидается днем сразу в 12 регионах республики:

в Атырауской области,

в Акмолинской области,

в Павлодарской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в Алматинской области,

в Жамбылской области,

в области Абай,

в области Жетысу,

на западе, юге Карагандинской области,

на юге Костанайской области,

в Актюбинской области,

в области Улытау.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидаются сильные дожди, на западе, северо-западе, севере, в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на западе, севере области Улытау, на юге Карагандинской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской, в центре Акмолинской области, области Жетысу, на севере Павлодарской, на севере, юге, востоке Алматинской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей;

– в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, на западе, севере области Улытау, на юге Карагандинской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской, в центре Акмолинской области, области Жетысу, на севере Павлодарской, на севере, юге, востоке Алматинской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской областях, в области Абай, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, Павлодарской областей, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, юге Жамбылской, на западе, в центре Алматинской, на востоке, западе области Жетысу, на востоке, юге области Улытау.

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