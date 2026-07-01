В Казахстане будут производить интеллектуальные автомобили на новых источниках энергии

В Астане подписан пакет соглашений по локализации в Казахстане производства интеллектуальных автомобилей нового поколения, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашения подписаны между казахстанской автомобильной компанией Allur и китайским производителем интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии Li Auto.

"Совместно с нашим партнером мы намерены осваивать новые технологии. Мы уже доказали свои компетенции в производстве автомобилей. Это сотрудничество позволит нам выйти на новый этап. Те технологии и опыт, которые есть у наших партнеров, позволят нам не только внедрить это производство, но и обучить и развить те таланты, которые есть у нас в производстве уже сейчас. В том числе для нас важно передать все это нашим молодым сотрудникам и специалистам по продажам", – сказала после церемонии подписания президент компании Allur Оксана Холстинина.

Фото: Allur

Также глава казахстанской компании анонсировала открытие нового офиса для продаж автомобилей Li Auto.

"Сюда можно будет прийти, ознакомиться с продуктом, выбрать для себя наиболее комфортный автомобиль. Такого партнерства мы ждали давно, потому что очень хотели получить компетенции именно в высоких технологиях, в развитии ИИ. И именно это сотрудничество позволит нам вывести производство на совершенно новый уровень. И самое главное – наши партнеры готовы участвовать в обучении и повышении квалификации нашего персонала, чему мы очень рады. Это наше будущее и та инженерная база, которая будет способствовать дальнейшему развитию технологического потенциала Казахстана", – подчеркнула Холстинина.

Фото: Allur

На первом этапе производственной программы планируется выпуск моделей LiL6, Li L8 и Li L9. В дальнейшем стороны рассматривают возможность расширения модельного ряда и увеличения объемов производства.

Важность соглашения отметил и управляющий директор по международному бизнесу Li Auto Нестор Ву, который ознакомил присутствующих с предысторией партнерства.

"Казахстан для нас является очень важным рынком, потому что это один из ключевых стратегически важных регионов на глобальных просторах. Это важный рынок для стран Центральной Азии и постсоветского пространства. Для нас важны не только большие объемы продаж, но и подтверждение высокого сервиса, который мы будем предоставлять здесь", – пообещал Ву.

По его словам, такое партнерство носит взаимовыгодный характер. Компания Li Auto получает расширение рынка продаж, а Allur – возможность производить высокотехнологичные автомобили. Он также сообщил, что производимые в Казахстане автомобили будут адаптированы под местный климат.

"Благодаря соглашению с Allur мы хотим принять участие непосредственно в локальном производстве. Также мы хотим получить возможность предоставлять клиентам новые качественные продукты. Официально мы зашли на рынок в IV квартале 2025 года, сначала только продавая машины и показав положительную динамику. Сейчас мы переходим к новому этапу локального производства. Это длительный процесс, но мы к этому готовы. Мы хотим привлекать как можно больше местных талантливых специалистов к этому процессу", – подчеркнул г-н Ву.

Фото: Allur

Также в компании Allur сообщили о планах по расширению дилерской и сервисной сети в регионах страны. На сегодняшний день фирменные дилерские центры бренда уже работают в Астане и Алматы, обеспечивая полный цикл продаж, гарантийного и сервисного обслуживания автомобилей.

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