Какие предметы будут изучать школьники Казахстана с нового учебного года

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказала о новых предметах, которые будут добавлены в школьную программу в новом учебном году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, начиная с нового учебного года, содержание образования будет дополнено рядом новых обязательных учебных курсов.

"Для учащихся 5-7 классов вводится предмет "Основы Конституции". В 8-11 классах будет преподаваться обязательный курс "Закон и порядок". Кроме того, для учащихся 5-11 классов вводится обязательный курс "Личная безопасность", – сказала Сулейменова.

Также со следующего учебного года в 8-9 классах вновь будет введен предмет "География Казахстана".

"Ранее преподававшийся в качестве предмета по выбору курс "Основы права" станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции", – добавила министр.

О новых учебниках для школьниках читайте в материале.