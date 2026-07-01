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Общество

Какие предметы будут изучать школьники Казахстана с нового учебного года

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказала о новых предметах, которые будут добавлены в школьную программу в новом учебном году, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, начиная с нового учебного года, содержание образования будет дополнено рядом новых обязательных учебных курсов.

"Для учащихся 5-7 классов вводится предмет "Основы Конституции". В 8-11 классах будет преподаваться обязательный курс "Закон и порядок". Кроме того, для учащихся 5-11 классов вводится обязательный курс "Личная безопасность", – сказала Сулейменова.

Также со следующего учебного года в 8-9 классах вновь будет введен предмет "География Казахстана".

"Ранее преподававшийся в качестве предмета по выбору курс "Основы права" станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции", – добавила министр.

О новых учебниках для школьниках читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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