Урок "Основы права" станет обязательным для всех школьников Казахстана

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о новых предметах в школьной программе, которые станут обязательными для изучения, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с нового учебного года содержание образования будет дополнено рядом новых обязательных учебных курсов.

"Для учащихся 5-7-х классов вводится предмет "Основы Конституции". В 8-11-х классах вводится обязательный учебный курс "Закон и порядок". Кроме того, для учащихся 5-11-х классов вводится обязательный учебный курс "Личная безопасность", – перечислила Сулейменова.

Министр подчеркнула, что курс "Основы права", который ранее преподавался как предмет по выбору, станет обязательным для всех учащихся. Теперь, по ее словам, его содержание приведено в соответствие с принципами новой Конституции.

"Структура типовых учебных планов оптимизирована. Для обеспечения полного доступа учащихся ко всем учебным предметам сокращенные типовые учебные планы отменены. В начальных классах обновлены подходы к оцениванию. В частности, отменены суммативное оценивание за раздел (БЖБ) и суммативное оценивание за четверть (ТЖБ). Усилена роль ежедневного или формативного оценивания. Такие методы оценивания, как диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные и практические работы, учитель будет выбирать самостоятельно и проводить в форме промежуточного оценивания", – добавила Сулейменова.

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