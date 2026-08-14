Общая численность населения Казахстана: сколько мужчин и женщин, сколько живут в городах

Сегодня, 14 августа 2026 года, Бюро национальной статистики опубликовало обновленные данные численности населения Казахстана по полу и типу местности, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным, общая численность населения республики по состоянию на 1 июля 2026 года составляла 20 590 589 человек. Общий прирост с начала года составил 90 767 человек, а за месяц (с июня по июль) – 14 610 человек.

Мужчин в стране насчитали 10 065 819, женщин – 10 524 770.

В городах Казахстана проживают 13 190 585 человек, из них мужчин – 6 287 993, женщин – 6 902 592.

Сельское население почти в два раза меньше – 7 400 004 человек, из них мужчин – 3 777 826 человек, женщин – 3 622 178.

Если смотреть по крупным мегаполисам, то в Алматы по состоянию на 1 июля проживали 2 373 772 человека, в Астане – 1 682 721 человек, в Шымкенте – 1 310 681.

Самой населенной областью стала Туркестанская – 2 145 680, самой малонаселенной – область Улытау – 218 015.

Регионами с наибольшей долей городского населения стали Карагандинская (82,7%), Улытау (79,6%) и Актюбинская (76,5%) области, а с наименьшей – Алматинская (19,3%), Туркестанская (25,4%) и Жетысу (46%) области.

Фото: Бюро национальной статистики

Отметим, что правительство планирует довести численность населения Астаны к 2035 году до 2 275 000 человек.

Аналитики ранее назвали города и регионы, где люди живут дольше.