Показатели детской смертности в мире и в Казахстане – рейтинг

Согласно последним данным исследователей, Казахстан входит в число стран с самым низким коэффициентом младенческой смертности на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz

Коэффициент младенческой смертности, или, как его официально называют, Child Mortality Index, является одним из ключевых показателей в оценке уровня социально-демографического развития того или иного государства.

Этот индекс также достаточно точно характеризует социальное положение населения, состояние системы здравоохранения и отношения оцениваемого государства к человеческой жизни в целом. Рассчитывается он довольно простым способом – количественный показатель умерших детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми.

Исследование по определению уровня детской смертности проводится на ежегодной основе в рамках специальной программы межведомственного агентства Организации Объединенных Наций по оценке детской смертности на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций.

Где самая высокая смертность

Самым высоким показателем уровня младенческой смертности в мире, согласно последним отчетам Межведомственной группы ООН по оценке детской смертности, отмечается Сомали. Там на одну тысячу родившихся приходится 89,9 младенческих смертей.

Второе место в мире по этому показателю занимает Южный Судан (72,6 случаев на 1 тысячу родившихся), а третье – Нигер. Его коэффициент младенческой смерти фиксируется на отметке в 67,4 смертельных случаев на одну тысячу родившихся.

В первую десятку стран мира с самым высоким уровнем младенческой смертности также вошли Гвинея (61,5 смертельных случаев на 1 тысячу родившихся детей живыми), Центральноафриканская Республика (60,4 случая на 1 тысячу родившихся), Нигерия (60,1 случая на 1 тысячу родившихся), Чад (58,7 случая на 1 тысячу родившихся), Мали (61,5 случая на 1 тысячу родившихся), Сьерра-Леоне (56,2 случая на 1 тысячу родившихся) и Лесото (55,4 случая на 1 тысячу родившихся).

Показатели Казахстана и стран СНГ

Как отмечают эксперты МГДС ООН, в Казахстане продолжает наблюдаться стремительная динамика снижения показателей младенческой смертности. В этом ключе с 1999 года этот коэффициент с 20,25 случая на 1 тыс. родившихся к концу 2025 года снизился до 7,6 случая, а уже в первом квартале 2026 года он и вовсе упал до отметки в 5,56 подобных случаев.

На этом фоне в последних отчетах ООН Казахстан в рейтинге стран с самым высоким уровнем детской смертности занял 132-е место из 193 оцениваемых ими государств.

Самый высокий уровень младенческой смертности среди стран СНГ по итогам 2025 года зафиксирован в Таджикистане. Там на 1 тыс. родившихся приходилось 22,9 смертельных случаев. К слову, по этому показателю он в глобальном рейтинге занимает 64-е место.

Следом за ним в рейтинге расположились Кыргызстан (88-е место в мире – 14,9 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся), Азербайджан (97-е место в мире – 13,3 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся) и Армения (121-е место в мире – 8,9 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся).

Более низкими показателями детской смертности, чем у нашей страны, отмечаются Беларусь (185-е место в мире – 1,9 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся) и Россия (158-е место в мире – 3,7 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся).

Страны с самыми низкими показателями

Меньше всего в мире детей в возрасте до 1-го года погибает в Сан-Марино. Там уровень младенческой смертности по итогам 2025 года остановился на отметке в 1,4 смертельных случаев.

В топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью также вошли Эстония (1,6 смертельных случаев на 1 тыс. родившихся), Сингапур (1,7 смертельных случаев), Словения (1,8 смертельных случаев), Япония (1,8 смертельных случаев), Финляндия (1,8 смертельных случаев), Норвегия (1,9 смертельных случаев), Исландия (1,9 смертельных случаев), Швеция (2 смертельных случая) и Люксембург (2 смертельных случая).

