В Казахстане объявили сразу несколько погодных угроз на 2 июля
Так, под влиянием северо-западного циклона практически по всей стране ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер. В отдельных регионах прогнозируют сильные ливни.
Также по республике усилится ветер. На юге возможны пыльные бури, а ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.
Несмотря на осадки, в ряде регионов сохранится сильная жара.
Днем до +35°С воздух прогреется в области Жетысу и Павлодарской области, а в Восточно-Казахстанской области и области Абай температура достигнет +35-37°С.
Одновременно сохраняется сложная пожарная обстановка.
Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в отдельных районах областей Жетысу, Абай, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской и области Улытау.
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