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Общество

В Казахстане объявили сразу несколько погодных угроз на 2 июля

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:21 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предупредили жителей Казахстана: 2 июля 2026 года погода в стране останется неустойчивой, сообщает Zakon.kz.

Так, под влиянием северо-западного циклона практически по всей стране ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалистый ветер. В отдельных регионах прогнозируют сильные ливни.

Также по республике усилится ветер. На юге возможны пыльные бури, а ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

Несмотря на осадки, в ряде регионов сохранится сильная жара.

Днем до +35°С воздух прогреется в области Жетысу и Павлодарской области, а в Восточно-Казахстанской области и области Абай температура достигнет +35-37°С.

Одновременно сохраняется сложная пожарная обстановка.

Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в отдельных районах областей Жетысу, Абай, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской и области Улытау.

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Также метеорологи рассказывали о том, что июль проверит Казахстан на прочность. К чему готовиться жителям страны во второй летний месяц, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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