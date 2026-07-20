Дожди вернутся, а очень сильная жара до +47°С спадет: что ждет Астану, Алматы и Шымкент 21-23 июля

В ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается спад аномальной жары и возвращение дождей с грозами и градом. Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 18, 19 и 20 июля выдались одними из самых жарких для трех крупнейших мегаполисов Казахстана. В частности, в эти дни максимальная температура в Астане достигла отметки в +36°С, в Алматы – в +42°С, а в Шымкенте – в +47°С.

Прогноз погоды по Астане

21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. 22 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С. 23 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем сильная жара +34+36°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°С, днем сильная жара +34+36°С. 22 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С. 23 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +33+35°С. 22 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +30+32°С. 23 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.

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Ранее синоптики сообщили, что казахстанцев ждет передышка от жары, но повезет не всем. Согласно прогнозу, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах – сильные ливни, возможны град и шквалистый ветер. На этом фоне жара будет постепенно ослабевать. Высокие температуры до +42°С сохранятся лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана. Подробнее о прогнозе по РК на 21, 22 и 23 июля 2026 года можете узнать здесь.