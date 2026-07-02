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Общество

Жителей Алматы успокоили в МЧС: ситуация с реками под контролем

Вода в реках Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы подразделения МЧС продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства от 2 июля, гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается.

"В рамках превентивных мероприятий силами МЧС и местных исполнительных органов завершены работы по укреплению и расчистке русла реки Аксай в районе защитной плотины. Благодаря проведенным мероприятиям уровень воды значительно снизился", – говорится в сообщении.
Ситуация в реках Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:43

Фото: пресс-служба МЧС РК

На 2 июля запланировано аэровизуальное обследование моренных озер и бассейнов рек. Одновременно сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг бассейнов рек Үлкен Алматы и Кіші Алматы.

Для контроля обстановки на мониторинговых постах задействованы более 130 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС г. Алматы, Службы спасения, Республиканского оперативно-спасательного отряда "Барыс", "Казселезащиты" МЧС и Департамента полиции.

"Ситуация находится на постоянном контроле МЧС", – успокоили горожан в МЧС.

1 июля в Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха, а на одном из ключевых мостов зафиксирован опасный размыв грунта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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