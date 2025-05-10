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События

Землетрясение в Алматы: повреждений не выявлено

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 22:02 Фото: Zakon.kz
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС 10 мая провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на МЧС РК.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла. 

Позже ДЧС Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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