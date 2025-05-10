Землетрясение в Алматы: повреждений не выявлено

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС 10 мая провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на МЧС РК.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.



"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 10 мая жители Алматы ощутили подземные толчки. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана – в 35 км юго-западнее Алматы. Жители городов Алматы и Карасай (Каскелен), а также села Каргалы почувствовали толчки силой два балла.

Позже ДЧС Алматы обратился к горожанам в связи с землетрясением.