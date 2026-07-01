Река вышла из берегов: туристов экстренно эвакуируют в Алматинской области

В Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха, а на одном из ключевых мостов зафиксирован опасный размыв грунта, передает Zakon.kz.

Инцидент 1 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе акимата региона. По данным местных властей, стихийное бедствие привело к перекрытию и подтоплению участка автодороги Тургень – Ассы на 25-м километре.

Вода вышла из берегов и хлынула на прибрежные территории. В эпицентре паводка оказался отрезок с 6 по 9 километры: здесь подтоплены шесть юрт и популярная зона отдыха "Тургенсай". Потоками воды также частично повредило самодельные пешеходные мостики.

"В ходе обследования установлено, что происходит размыв грунта вокруг водопропускного сооружения моста на 54-м км автодороги вдоль БАК. Справочно: указанный мост в 2024 году был признан аварийным", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ЧС и защиты людей был немедленно развернут оперативный штаб. В его состав вошли аким Енбекшиказахского района Талгат Байедилов, руководители местной полиции, подразделений по чрезвычайным ситуациям и других профильных госорганов.

"В настоящее время проводится эвакуация туристов, находившихся на туристических объектах и в туристических зонах. Ситуация находится на контроле, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий подтопления и обеспечению безопасности населения", – сообщили в акимате.

Отметим, что из-за угрозы размыва в Алматинской области закрыли мост через реку Турген.