МЧС развернуло круглосуточные посты в горах Алматы: что происходит
Фото: Zakon.kz
В Алматы начали работу пять высокогорных наблюдательных постов ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), предназначенных для круглосуточного мониторинга состояния прорывоопасных моренных озер, сообщает Zakon.kz.
Так, посты развернуты на озере №13-бис и озере №10 в бассейне реки Улкен Алматы, на озере №8 и озерах №9–10 в бассейне реки Аксай, а также на гидропосту "Кумбель" в верховье.
Известно, что сезонные посты обеспечат постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой, своевременное выявление изменений в состоянии озер и оперативную передачу информации в случае возникновения угрозы.
"Наблюдение за моренными озерами будет осуществляться в круглосуточном режиме до завершения селеопасного периода".Пресс-служба МЧС РК
Ранее аналогичные высокогорные посты были развернуты в Алматинской области.
Немного ранее стало известно, когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку.
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