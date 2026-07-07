МЧС развернуло круглосуточные посты в горах Алматы: что происходит

В Алматы начали работу пять высокогорных наблюдательных постов ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), предназначенных для круглосуточного мониторинга состояния прорывоопасных моренных озер, сообщает Zakon.kz.

Так, посты развернуты на озере №13-бис и озере №10 в бассейне реки Улкен Алматы, на озере №8 и озерах №9–10 в бассейне реки Аксай, а также на гидропосту "Кумбель" в верховье.

Известно, что сезонные посты обеспечат постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой, своевременное выявление изменений в состоянии озер и оперативную передачу информации в случае возникновения угрозы.

"Наблюдение за моренными озерами будет осуществляться в круглосуточном режиме до завершения селеопасного периода". Пресс-служба МЧС РК

Ранее аналогичные высокогорные посты были развернуты в Алматинской области.

Немного ранее стало известно, когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку.