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Общество

Кражу на 2 миллиона тенге выявили на крупном предприятии Казахстана

Хищения на Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 08:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Служба безопасности ТОО "Корпорация Казахмыс" выявила факт хищения средств индивидуальной защиты, принадлежащих компании. Общая сумма причиненного ущерба составила 2 131 426 тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что сотрудница подрядной организации, занимавшая должность заведующей складом на месторождении №67 "Батыс", совершила хищение респираторов марки Ultra-210 с использованием подложной товарно-транспортной накладной, передает пресс-служба компании.

Материалы внутренней проверки были незамедлительно переданы в правоохранительные органы. В ходе досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, возместила причиненный компании материальный ущерб в полном объеме и заключила процессуальное соглашение о признании вины.

"По результатам рассмотрения уголовного дела Сатпаевский городской суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, суд обязал осужденную произвести предусмотренный законодательством обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим. Изъятое имущество возвращено законному владельцу", – говорится в сообщении.

В "Казахмысе" подчеркивают, что защита корпоративных активов, соблюдение законности и обеспечение прозрачности производственных процессов являются неотъемлемой частью корпоративной политики компании. Любые факты хищений, мошенничества, коррупционных проявлений и иных противоправных действий получают принципиальную правовую оценку независимо от суммы ущерба или статуса причастных лиц.

"Компания придерживается принципа нулевой терпимости к любым нарушениям законодательства и корпоративной этики. При выявлении противоправных действий материалы незамедлительно передаются в компетентные государственные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – предупредили в пресс-службе компании.

На днях зараженный опасным вредителем лесоматериал пытались завезти из России в Северный Казахстан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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