Опасную древесину пытались завезти в Казахстан из России

Зараженный опасным вредителем лесоматериал пытались завезти из России в Северный Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", 33 куб. м сосны оказались поражены малым черным еловым усачом. Выяснилось, что паразит по своей природе наносит тройной удар.

А именно:

разрушает живые деревья;

превращает пиломатериалы в труху;

переносит смертельные для деревьев заболевания.

"Факт заражения подтвержден заключением карантинной фитосанитарной экспертизы", – говорится в репортаже.

Предпринимателя привлекли к ответственности, а зараженный лесоматериал уничтожили.