Опасную древесину пытались завезти в Казахстан из России
Фото: pixabay
Зараженный опасным вредителем лесоматериал пытались завезти из России в Северный Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал "Хабар", 33 куб. м сосны оказались поражены малым черным еловым усачом. Выяснилось, что паразит по своей природе наносит тройной удар.
А именно:
- разрушает живые деревья;
- превращает пиломатериалы в труху;
- переносит смертельные для деревьев заболевания.
"Факт заражения подтвержден заключением карантинной фитосанитарной экспертизы", – говорится в репортаже.
Предпринимателя привлекли к ответственности, а зараженный лесоматериал уничтожили.
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