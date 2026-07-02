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Общество

Опасную древесину пытались завезти в Казахстан из России

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:32 Фото: pixabay
Зараженный опасным вредителем лесоматериал пытались завезти из России в Северный Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", 33 куб. м сосны оказались поражены малым черным еловым усачом. Выяснилось, что паразит по своей природе наносит тройной удар.

А именно:

  • разрушает живые деревья;
  • превращает пиломатериалы в труху;
  • переносит смертельные для деревьев заболевания.
"Факт заражения подтвержден заключением карантинной фитосанитарной экспертизы", – говорится в репортаже.

Предпринимателя привлекли к ответственности, а зараженный лесоматериал уничтожили.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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