От дронов на трассах до "Киберпола": как в Кызылординской области укрепляют безопасность

За первые пять месяцев 2026 года число уголовных правонарушений в Кызылординской области снизилось на 1,2%. Полиция усилила патрули, применяет дроны на трассах, выявляет наркопосевы с воздуха и предупреждает жителей о схемах кибермошенников, сообщает Zakon.kz.

Как в Кызылординской области борются с наркотиками, кибермошенничеством и используют современные технологии в борьбе с преступностью, корреспонденту Zakon.kz рассказал начальник Департамента полиции Кызылординской области, полковник полиции Серик Ергешов.

– Как бы вы сегодня оценили оперативную обстановку в Кызылординской области?

– В целом ситуация спокойная и находится под контролем. Работа полиции строится в соответствии с принципом "Закон и порядок", а основной акцент – это предупреждение преступлений и безопасность жителей области. Если обратиться к статистике, то за первые пять месяцев 2026 года уголовных правонарушений стало меньше на 1,2 процента. Меньше стали совершать преступлений на улицах и в общественных местах. Добиться этого удалось благодаря комплексу профилактических мер. Это увеличение число пеших патрулей, усиление работы полиции в наиболее криминогенных районах и круглосуточное наблюдение за обстановкой в городе по камерам Центра оперативного управления.

– Одной из масштабных кампаний этого года стала операция "Қарасора-2026". Какие результаты уже есть?

– Зарегистрировано 38 правонарушений. Из них 27 – это незаконное выращивание наркосодержащих растений, 11 – другие преступления по наркотикам. За это время обнаружили 92 килограмма конопли, марихуаны и мака. Задержан 21 человек, десять из которых суд заключил под стражу. Подобные преступления выявляем каждый год и боремся с ними комплексно. Для этого полиция использует не только традиционные методы. Воздушный мониторинг с применением военной авиации позволил обнаружить 12 незаконных посевов, а служебно-розыскные собаки на мобильных постах помогли выявить еще шесть наркоправонарушений.

– Какие меры принимаются для профилактики подростковой преступности на каникулах?

– Летом наша работа также не прекращается, инспекторы регулярно посещают несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проводят беседы с подростками и их родителями, встречаются с жителями. В первую очередь родители в ответе за своих детей, а потом уже полиция и педагоги. Это мы объясняем взрослым, чьи дети ходят на улице ночью. А таких немало. С начала 2026 года за нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых к административной ответственности привлечены свыше 4,5 тысячи родителей. Еще 762 оштрафованы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, административные меры приняты в отношении владельцев развлекательных заведений, допустивших пребывание несовершеннолетних в ночные часы.

– Интернет-мошенничество остается одной из самых обсуждаемых тем. Как полиция противодействует таким преступлениям?

– Киберпреступность действительно относится к числу наиболее серьезных угроз последних лет. Именно поэтому в структуре департамента действует специализированное подразделение "Киберпол", которое занимается как раскрытием подобных преступлений, так и профилактической работой. Несмотря на то, что мы регулярно информируем жителей о новых схемах мошенничества через официальные интернет-ресурсы и социальные сети, кызылординцы попадаются на уловки мошенников. Наиболее распространенными остаются фиктивные объявления в интернете, мошенничество при онлайн-покупках, предложения о быстром заработке через инвестиционные проекты, рассылка подозрительных ссылок и телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов. Мы постоянно напоминаем гражданам: нельзя сообщать неизвестным персональные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения. Большое внимание уделяется разъяснению законодательства, в том числе ответственности так называемых дропперов. В этой работе активно участвуют представители молодежного крыла "Жастар рухы".

– Какие современные технологии сегодня помогают обеспечивать безопасность на дорогах?

– Профилактика дорожно-транспортных происшествий ведется непрерывно. Организуются рейды, работают дополнительные мобильные группы, проводятся профилактические мероприятия. В области функционируют 79 автоматических комплексов фиксации нарушений скоростного режима и других требований Правил дорожного движения. Кроме того, все активнее используются беспилотники. Сегодня в распоряжении департамента находятся четыре дрона, оборудованные громкоговорителями и мощными прожекторами. Они применяются, прежде всего, на наиболее аварийных участках автодороги Карабутак – Кызылорда – Шымкент, позволяя своевременно выявлять нарушения и предупреждать дорожно-транспортные происшествия. Наша задача – не увеличить количество штрафов, а сохранить человеческие жизни.

– Уже несколько лет проводится акция "Прием на дороге". Почему она востребована среди населения?

– Потому что люди получают нужные им консультации непосредственно во время общения с полицейскими. Они узнают, как зарегистрировать автомобиль, оформить или заменить водительские удостоверения, оплатить штрафы и получают ответы на вопросы, связанные с дорожным законодательством. В свою очередь полицейские напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности, не садиться за руль нетрезвым. Не остаются без внимания и пешеходы, которым также разъясняются требования безопасного поведения на дорогах. Мы стремимся к открытому диалогу с населением, поскольку доверие граждан является важной составляющей профилактики правонарушений.

– Что бы вы хотели пожелать жителям области?

– Обеспечение общественной безопасности невозможно без поддержки самих граждан. Мы призываем жителей соблюдать законодательство, проявлять ответственность на дорогах, внимательно относиться к собственной информационной безопасности и своевременно сообщать в полицию о любых правонарушениях. Только совместными усилиями государства и общества можно сохранить спокойствие, порядок и безопасность в стране.