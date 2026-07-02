От налоговых каникул до бесплатной земли: чем Казахстан привлекателен для инвесторов

Председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов 2 июля 2026 года в кулуарах Совета иностранных инвесторов рассказал, какие льготы сегодня предоставляют инвесторам в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие наиболее значимые льготы для инвесторов были предоставлены в Казахстане за последнее время.

"За последние годы мы, как минимум, предоставляем освобождение почти от всех видов налогов сроком от пяти до 10 лет, иногда даже больше. Во-вторых, предоставляем инвесторам земельные участки в виде натурных грантов, то есть бесплатно. В-третьих, освобождаем инвесторов от таможенных пошлин на ввоз оборудования, которое используется при строительстве. В-четвертых, освобождаем от квот на привлечение иностранной рабочей силы на период строительства. Плюс еще на один год после ввода объекта в эксплуатацию инвесторы освобождаются от этих ограничений, потому что, как правило, они реализуют высокотехнологичные проекты", – озвучил Султангали Кинжакулов.

Он подчеркнул, что у нас, к сожалению, не всегда есть узкопрофильные специалисты.

"Поэтому мы идем навстречу инвесторам: специалисты приезжают, строят объект, проводят пусконаладочные работы, затем в течение года выводят проект на полную мощность. После этого мы постепенно обязываем инвесторов проводить тренинги и обучение местного персонала, чтобы казахстанские специалисты могли их заменить", – продолжил спикер.

Журналисты также поинтересовались, как инвесторы реагируют на новый Налоговый кодекс.



"По Налоговому кодексу у инвесторов тоже есть комментарии. Мы, как Kazakh Invest, как национальная компания, обеспечиваем условия, при которых инвесторы могут от пяти до 10 лет не платить налоги. То есть эта мера напрямую не касается иностранных инвесторов, потому что, заходя в Казахстан, они подписывают с нами соответствующие документы – соглашения об инвестициях и инвестиционные контракты", – ответил Султангали Кинжакулов.

Он также рассказал, что главная цель Совета иностранных инвесторов – прямой диалог инвесторов с главой государства и руководством правительства, в ходе которого обсуждаются вопросы улучшения инвестиционного климата и пути решения существующих проблем.

"Инвесторы напрямую обсуждают важные вопросы в открытом формате. Кроме того, они дают свои предложения. Мы слушаем инвесторов. Именно они дают конкретные предложения: во-первых, как улучшить инвестиционный климат, во-вторых, какие проблемы есть, какие у нас недочеты и как мы можем их устранить совместно с инвесторами. Потому что здесь участвуют топовые инвесторы со всего мира и финансовые институты, крупные банки и так далее. Поэтому они дают нам очень ценные и важные предложения по улучшению инвестиционного климата либо подсвечивают какие-то проблемы: что нам улучшить, как действовать дальше и как повысить привлекательность Казахстана с точки зрения инвестиционного климата", – заявил Кинжакулов.

Он также поделился, что наибольший интерес у инвесторов сегодня вызывают проекты в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, строительства дата-центров, промышленности, логистики, сельского хозяйства и глубокой переработки сельхозпродукции.



1 июля 2026 года стало известно, что более 55 млрд тенге инвестиций должен привлечь Казахстан в 2026 году.