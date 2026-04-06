Происшествия

Ущерб превысил 21 млн тенге: МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 09:46 Фото: пресс-служба МВД РК
Серию квартирных краж раскрыли в Алматинской области. В связи с этим сегодня, 6 апреля 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) РК обратилась к гражданам с важными рекомендациями, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в Алматинской области на протяжении четырех месяцев, начиная с декабря 2025 года, действовала группа квартирных воров, совершавших кражи путем отжима пластиковых окон.

"Злоумышленники похищали золотые изделия, денежные средства и другие ценные вещи, причинив общий ущерб на сумму свыше 21 млн тенге".Пресс-служба МВД РК

Сообщается, что 20 марта сотрудниками криминальной полиции подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Установлена их причастность к девяти эпизодам квартирных краж.

"Еще одна преступная группа, совершавшая квартирные кражи, была задержана 24 марта на территории Алматинской области. На их счету три факта противоправной деятельности. Участниками данной группы оказались несовершеннолетние в возрасте 14 и 17 лет".Пресс-служба МВД РК

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В целях защиты своего жилья от преступных посягательств МВД рекомендует казахстанцам соблюдать меры безопасности:

  • устанавливать надежные входные двери с качественными замками;
  • обеспечивать защиту окон, особенно на нижних и верхних этажах, а также в местах с возможным доступом (через козырьки, лестницы, трубы), используя решетки или рольставни;
  • применять современные технические средства безопасности: сигнализации (в том числе с SMS-оповещением), системы видеонаблюдения, а также подключение к пультам централизованного наблюдения охранных организаций;
  • не публиковать в социальных сетях информацию о денежных средствах, ценностях и местах их хранения;
  • не хранить крупные суммы денег и ювелирные изделия в легкодоступных местах.

Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал, как проходит расследование

4 апреля 2026 года стало известно, что по всему Казахстану проводятся масштабные полицейские отработки. Причину назвал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Динара Халдарова
МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья
13:24, 27 марта 2026
МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу"
16:39, 09 февраля 2026
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу"
Скандальная чемпионка ОИ-2024 из Тайбея улетела нокдаун и покидает ЧА в Монголии
10:28, Сегодня
Скандальная чемпионка ОИ-2024 из Тайбея улетела нокдаун и покидает ЧА в Монголии
Казахстан разгромом оформил первый выход в финал чемпионата Азии по боксу
10:21, Сегодня
Казахстан разгромом оформил первый выход в финал чемпионата Азии по боксу
Софья Самоделкина заинтриговала болельщиков
09:49, Сегодня
Софья Самоделкина заинтриговала болельщиков
Голкипер из Казахстана помог своей команде сравнять счёт в серии плей-офф канадской лиги
09:42, Сегодня
Голкипер из Казахстана помог своей команде сравнять счёт в серии плей-офф канадской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: