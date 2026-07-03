В области Жетысу централизованное водоснабжение проводят даже в самые маленькие села

Одним из ярких примеров того, как меняется жизнь в глубинке, стало село Актума Ескельдинского района области Жетысу. В этот населенный пункт, где проживают чуть более ста человек, подвели современный водопровод, сообщает Zakon.kz.

Для местных жителей это событие стало праздником, ведь до недавнего времени единственным источником питьевой воды здесь была устаревшая, советских времен, скважина. Вода из нее подавалась исключительно в уличные колонки, а ее качество и напор оставляли желать лучшего.

Как уточнили в пресс-службе акима области Жетысу, простой ремонт старых труб проблему бы не решил, в итоге было принято решение строить полностью новый водопровод и проложить сервисные линии непосредственно по улицам к каждому дому.

"Работы стартовали еще в 2021 году, но затянулись из-за недобросовестного подрядчика. После вмешательства руководства области проект удалось сдвинуть с мертвой точки и успешно завершить. На сегодняшний день село Актума обеспечено централизованным водоснабжением", – рассказали в акимате области.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Появление "воды из крана" изменило наш сельский быт. Я одной из первых подключилась к новой сети. Стирка, уборка, мытье посуды теперь не требуют героических усилий. Качество воды отличное, а в домах наконец-то появляется современная бытовая техника". Жительница Актумы Акмарал Немельбаева

Аналогичный проект по строительству водопровода завершили и в более крупном населенном пункте Ескельдинского района – это село Сырымбет, где живут более 1,8 тысячи человек. В целом по району ситуация с водой близка к идеальной – 32 из 33 населенных пунктов (или 99,9% населения) подключены к централизованной системе. Лишь в одном селе района, где проживают порядка 30 жителей, пока используется децентрализованный формат.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

В масштабах всей области Жетысу картина водоснабжения выглядит так: 329 населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением (это 93% от общего количества сел и городов), 99,9% населения региона обеспечены чистой питьевой водой.

В 2025 году к сетям подключили четыре села: Коныр (Алакольский район), Умтыл (Каратальский район), Копалы (Аксуский район) и Жидели (Панфиловский район). В 2026 году работы охватывают 10 населенных пунктов, чистая вода придет в четыре из них. Это село Лепсы, село Еркин (пригород Талдыкоргана), поселок Сарыозек и город Текели. Оставшиеся шесть объектов сдадут в 2027 году.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Особое внимание власти региона уделяют именно городу Текели, где качество воды на протяжении долгих лет вызывало справедливые нарекания и жалобы горожан. За последние три года здесь провели серьезную работу, пробурили новые скважины, построили резервуары, современную фильтровальную станцию и магистральные сети. Теперь на повестке дня – полная замена внутренних городских сетей, износ которых на данный момент достигает 86%.

Реконструкция внутригородских водопроводов стартует уже в 2026 году и охватит микрорайоны "Алатау", "Достык", "Горняцкий" и "Металлург". Общая стоимость этого проекта составляет 14,2 миллиарда тенге. Ожидается, что в течение 2026-2027 годов многолетний вопрос с качественной питьевой водой в Текели будет закрыт окончательно.

Модернизация водопроводов – лишь часть программы по обновлению ЖКХ региона. В области Жетысу официально стартовал пул из 65 инфраструктурных проектов в рамках Национального проекта МЭКС (национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". – Прим. ред.). Их общая стоимость оценивается в 78,8 миллиарда тенге. Средства пойдут на обновление сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. План реализации разбит на два этапа. В 2026 году будет реализовано 23 проекта на сумму 33,5 миллиарда тенге (16 проектов в энергетике, 5 – по воде и канализации, 2 – по теплосетям).

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

В 2027-2028 годах в Жетысу завершат оставшиеся 42 проекта стоимостью 45,3 миллиарда тенге. Главная цель – снизить износ инженерных сетей, который напрямую влияет на аварийность зимой и летом. Ожидается, что средний износ электросетей по области упадет с 78,5% до 67,2%, а тепловых – с 61% до 54%.

Параллельно в областном центре, Талдыкоргане, в 2026 году приступают к замене главной тепломагистрали по улице Жансугурова. Местным трубам исполнилось уже 46 лет. После завершения реконструкции надежное теплоснабжение получат более 26 тысяч жителей города.