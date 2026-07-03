В области Жетысу централизованное водоснабжение проводят даже в самые маленькие села
Для местных жителей это событие стало праздником, ведь до недавнего времени единственным источником питьевой воды здесь была устаревшая, советских времен, скважина. Вода из нее подавалась исключительно в уличные колонки, а ее качество и напор оставляли желать лучшего.
Как уточнили в пресс-службе акима области Жетысу, простой ремонт старых труб проблему бы не решил, в итоге было принято решение строить полностью новый водопровод и проложить сервисные линии непосредственно по улицам к каждому дому.
"Работы стартовали еще в 2021 году, но затянулись из-за недобросовестного подрядчика. После вмешательства руководства области проект удалось сдвинуть с мертвой точки и успешно завершить. На сегодняшний день село Актума обеспечено централизованным водоснабжением", – рассказали в акимате области.
"Появление "воды из крана" изменило наш сельский быт. Я одной из первых подключилась к новой сети. Стирка, уборка, мытье посуды теперь не требуют героических усилий. Качество воды отличное, а в домах наконец-то появляется современная бытовая техника".Жительница Актумы Акмарал Немельбаева
Аналогичный проект по строительству водопровода завершили и в более крупном населенном пункте Ескельдинского района – это село Сырымбет, где живут более 1,8 тысячи человек. В целом по району ситуация с водой близка к идеальной – 32 из 33 населенных пунктов (или 99,9% населения) подключены к централизованной системе. Лишь в одном селе района, где проживают порядка 30 жителей, пока используется децентрализованный формат.
В масштабах всей области Жетысу картина водоснабжения выглядит так: 329 населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением (это 93% от общего количества сел и городов), 99,9% населения региона обеспечены чистой питьевой водой.
В 2025 году к сетям подключили четыре села: Коныр (Алакольский район), Умтыл (Каратальский район), Копалы (Аксуский район) и Жидели (Панфиловский район). В 2026 году работы охватывают 10 населенных пунктов, чистая вода придет в четыре из них. Это село Лепсы, село Еркин (пригород Талдыкоргана), поселок Сарыозек и город Текели. Оставшиеся шесть объектов сдадут в 2027 году.
Особое внимание власти региона уделяют именно городу Текели, где качество воды на протяжении долгих лет вызывало справедливые нарекания и жалобы горожан. За последние три года здесь провели серьезную работу, пробурили новые скважины, построили резервуары, современную фильтровальную станцию и магистральные сети. Теперь на повестке дня – полная замена внутренних городских сетей, износ которых на данный момент достигает 86%.
Реконструкция внутригородских водопроводов стартует уже в 2026 году и охватит микрорайоны "Алатау", "Достык", "Горняцкий" и "Металлург". Общая стоимость этого проекта составляет 14,2 миллиарда тенге. Ожидается, что в течение 2026-2027 годов многолетний вопрос с качественной питьевой водой в Текели будет закрыт окончательно.
Модернизация водопроводов – лишь часть программы по обновлению ЖКХ региона. В области Жетысу официально стартовал пул из 65 инфраструктурных проектов в рамках Национального проекта МЭКС (национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". – Прим. ред.). Их общая стоимость оценивается в 78,8 миллиарда тенге. Средства пойдут на обновление сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. План реализации разбит на два этапа. В 2026 году будет реализовано 23 проекта на сумму 33,5 миллиарда тенге (16 проектов в энергетике, 5 – по воде и канализации, 2 – по теплосетям).
В 2027-2028 годах в Жетысу завершат оставшиеся 42 проекта стоимостью 45,3 миллиарда тенге. Главная цель – снизить износ инженерных сетей, который напрямую влияет на аварийность зимой и летом. Ожидается, что средний износ электросетей по области упадет с 78,5% до 67,2%, а тепловых – с 61% до 54%.
Параллельно в областном центре, Талдыкоргане, в 2026 году приступают к замене главной тепломагистрали по улице Жансугурова. Местным трубам исполнилось уже 46 лет. После завершения реконструкции надежное теплоснабжение получат более 26 тысяч жителей города.