Более двух тысяч казахстанских госслужащих наказали за бездействие

3 июля 2026 года в Следственном департаменте МВД отчитались о работе по обеспечению законности при расследовании уголовных дел, защите прав граждан и возмещению ущерба потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

По данным начальника Следственного департамента МВД Самата Аисова, одним из действенных инструментов профилактической работы является институт внесения представлений. С начала года полиция внесла порядка 45 тысяч таких представлений.

По результатам их рассмотрения:

в социально неблагополучных районах, объектах торговли и развлекательных заведениях дополнительно установлено около двух тысяч камер видеонаблюдения;

на 155 аварийно-опасных участках дорог улучшена инфраструктура: установлены системы освещения, светофоры, дорожные знаки и разметки;

на 56 объектах усилены меры безопасности и модернизированы системы охраны;

в образовательных учреждениях проведено свыше 60 профилактических мероприятий.

Восемь условно осужденных, повторно совершивших преступления, направлены для отбывания наказания в места лишения свободы.

"Прекращена деятельность четырех субъектов незаконной деятельности, ограничено время работы 15 кафе и ночных клубов. Среди конкретных примеров – приостановление деятельности одного из лаундж-баров города Павлодара после расследования факта хулиганства, произошедшего в январе этого года". Самат Аисов

По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлекли более двух тысяч должностных лиц, бездействие которых способствовало совершению преступлений. Свыше 500 лиц привлекли к административной ответственности за непринятие мер по их рассмотрению.