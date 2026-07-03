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Общество

Более двух тысяч казахстанских госслужащих наказали за бездействие

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
3 июля 2026 года в Следственном департаменте МВД отчитались о работе по обеспечению законности при расследовании уголовных дел, защите прав граждан и возмещению ущерба потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

По данным начальника Следственного департамента МВД Самата Аисова, одним из действенных инструментов профилактической работы является институт внесения представлений. С начала года полиция внесла порядка 45 тысяч таких представлений.

По результатам их рассмотрения:

  • в социально неблагополучных районах, объектах торговли и развлекательных заведениях дополнительно установлено около двух тысяч камер видеонаблюдения;
  • на 155 аварийно-опасных участках дорог улучшена инфраструктура: установлены системы освещения, светофоры, дорожные знаки и разметки;
  • на 56 объектах усилены меры безопасности и модернизированы системы охраны;
  • в образовательных учреждениях проведено свыше 60 профилактических мероприятий.

Восемь условно осужденных, повторно совершивших преступления, направлены для отбывания наказания в места лишения свободы.

"Прекращена деятельность четырех субъектов незаконной деятельности, ограничено время работы 15 кафе и ночных клубов. Среди конкретных примеров – приостановление деятельности одного из лаундж-баров города Павлодара после расследования факта хулиганства, произошедшего в январе этого года". Самат Аисов

По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлекли более двух тысяч должностных лиц, бездействие которых способствовало совершению преступлений. Свыше 500 лиц привлекли к административной ответственности за непринятие мер по их рассмотрению.

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Редакция Zakon.kz
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